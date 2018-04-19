Aykut Kocaman'ın istediği golcü

Fenerbahçe yönetimi, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin de listesine giren Facundo Ferreyra'yı bitirmekte kararlı.

YÖNETİM UKRAYNA'YA GİDECEK

Aykut Kocaman'ın isteği üzerine harekete geçen sarı-lacivertli idarecilerin, önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya giderek Arjantinli golcünün menajeriyle masaya oturacağı bildirildi.

Sarı-lacivertlilerin bu görüşmede Ferreyra'nın şartlarını öğreneceği ve buna göre kararını vereceği öğrenildi.

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SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Fenerbahçe'nin istediği Arjartinli golcü Facundo Ferreyra'nın kulübüyle olan sözleşmesi 30 Mayıs'ta sona eriyor. Kanarya, 27 yaşındaki yıldız oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek.