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Aykut Kocaman'ın istediği golcü

Gelecek sezonun çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de hedef, sezon sonunda Shakhtar Donetsk'le sözleşmesi sona erecek olan Facundo Ferreyra'yı transfer etmek.

Aykut Kocaman'ın istediği golcü
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Fenerbahçe yönetimi, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin de listesine giren Facundo Ferreyra'yı bitirmekte kararlı.

YÖNETİM UKRAYNA'YA GİDECEK

Aykut Kocaman'ın isteği üzerine harekete geçen sarı-lacivertli idarecilerin, önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya giderek Arjantinli golcünün menajeriyle masaya oturacağı bildirildi.

Sarı-lacivertlilerin bu görüşmede Ferreyra'nın şartlarını öğreneceği ve buna göre kararını vereceği öğrenildi. 

Ferreyra'nın güzel golleri - İZLE

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Fenerbahçe'nin istediği Arjartinli golcü Facundo Ferreyra'nın kulübüyle olan sözleşmesi 30 Mayıs'ta sona eriyor. Kanarya, 27 yaşındaki yıldız oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek. 

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