Aykut Kocaman'ın istifa kararı

Fenerbahçe’de 1 yıl daha sözleşmesi bulunan teknik direktör Aykut Kocaman, 3 Haziran’da yapılacak kongreden hemen önce başkan adaylarının elini rahatlatmak için nezaketen istifa etme kararı aldı.

Kocaman'ın sadece nezaketen değil seçim sonrası da göreve devam etmek istemediği ortaya çıktı.

"BU ŞEKİLDE KAMAK ZOR"

Özellikle olaylı Beşiktaş derbisi sonrası ayrılık sinyali veren Kocaman, "Bugün geldiğimiz noktada ise taraftarla karşı karşıya gelme durumumuz yok. Ancak bu şekilde de durum zor. Bu anlaşılmaz durumun içerisinde fazla kalıp kalmamakla ilgili değerlendirme yapmak da faydalı olacak gibi gözüküyor." şeklinde konuşmuştu.

YILDIRIM DEVAM ETMEK İSTİYOR

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise, seçimi kazanması durumunda Kocaman ile yola devam etmek istiyor.

Ancak Kocaman'ın, şampiyon olunamaması durumunda geri dönmeyi düşünmediği öğrenildi.