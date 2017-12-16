Aykut Kocaman'ın Karabükspor taktiği

Fenerbahçe'de son dönemlerde yaşanan sakatlıklar Aykut Kocaman'ı düşündürüyor.

AYKUT KOCAMAN FORVETSİZ ÇIKACAK

Özellikle forvet hattında yaşanan sıkıntı nedeniyle kadro kurmakta zorlanan ve bazı maçlara 4-6-0 taktiğiyle çıkmak zorunda kalan Aykut Kocaman, Karabükspor'a karşı da aynı taktikle sahada yer alacak. Kocaman, Kasımpaşa maçına forvetsiz başlamış ve sahadan 4-2 galip ayrılmıştı.

Tecrübeli teknik adam zaman zaman denediği ve başarılı olduğu bu taktiği pazartesi günü oynanacak Karabükspor maçında da uygulayacak.

Aykut Kocaman, sakatlığı bulunan Vincent Janssen'den bu mücadelede faydalanamayacak, Soldado'nun ise her ne kadar sakatlığı iyileşme eğiliminde olsa da yüzde yüz olarak hazır olmayacağı için Karabükspor'a karşı forma giymesi zor.

AATIF VE VALBUENA SAHADA

4-6-0 taktiğiyle sahaya çıkmaya hazırlanan Aykut Kocaman, son 4 maçta ilk 11'de şans verdiği Aatif Chahechouhe'yla kupa maçında performansını beğendiği Valbuena'yı aynı anda oynatacak.

FENERBAHÇE'DE 5 FUTBOLCU SAKAT

Fenerbahçe'de Karabükspor maçı öncesinde 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Soldado, Janssen, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk ve Mehmet Ekici'nin tedavilerine devam ediliyor.