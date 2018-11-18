Aykut Kocaman'ın maaşı

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye başkan olmasının ardından sarı-lacivertli ekiple yolları ayrılan Aykut Kocaman, kısa bir aranın ardından Konyaspor'un yeni teknik direktörü oldu.

YILLIK 2 MİLYON EURO KAZANACAK

Geçen sezon Aziz Yıldırım yönetimindeki Fenerbahçe'ye imza atan Aykut Kocaman, yıllık 1.5 milyon euro kazanıyordu. Euro kuru 4'e sabitlendiği için Kocaman'ın maaşı yıllık 6 milyon TL'ye denk geliyordu. Konyaspor'la ise bu paranın yaklaşık iki katına anlaştı.

53 yaşındaki tecrübeli teknik adam Konyaspor'la 2.5 yıllık anlaşma sağladı. Kocaman'ın maaşı ise yıllık 2 milyon euro (12 milyon TL) olacak.

Türk lirasını koruma kanunu çerçevesinde yerli teknik adamlar ve futbolcularla yapılan sözleşmeler TL cinsinden oluyor. Bu durumda Kocaman ile Konyaspor arasındaki anlaşmada euro kurunun kaçtan sabitleneceğine göre deneyimli hocanın maaşı değişkenlik gösterecek.

Güncel kur baz alınırsa Aykut Kocaman 12 milyon TL kazanacak. Eğer kur Kulüpler Birliği'nin belirlediği 5.2 lirada sabitlenirse Kocaman'ın kazancı yıllık 10.4 milyon TL'ye olarak belirlenecek.