Aykut Kocaman'a nazar boncuğu hediye ettiler

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler, Hedef 1 Milyon Üye projesi kapsamında doktorlardan oluşan bir grup taraftarla bir araya geldi.

Buluşmada başkan Yıldırım’ın yanı sıra Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, asbaşkanlar Ali Yıldırım, Önder Fırat ve Ozan Balaban da yer aldı.

SİZE NAZAR DEĞDİ HOCAM

Aykut Kocaman’a büyük boy bir nazar boncuğu hediye eden doktorlar, “Hocam sizi çok seviyoruz. Biz sana nazar değdiğine inanıyoruz. O yüzden sana nazar boncuğu getirdik. Bize başarılar kazandıracağına inanıyoruz” dediler.

Ayrıca takım kaptanları Volkan Demirel, Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım’a da çeşitli hediyeler verildi.