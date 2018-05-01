Aykut Kocaman'ın şampiyonluk motivasyonu

Beşiktaş'ın maça çıkmama kararından geri dönecekleri kanaatinde olan Fenerbahçe teknik heyeti, oyuncuların maç konsantrasyonunu kaybetmemesi için çaba sarf ediyor.

"HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ"

Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde, lig maçları için de konsantrasyon kaybı yaşanmamasına özen gösteriliyor.

Hafta sonu oynanacak Bursaspor maçının da en az Beşiktaş karşılaşması kadar önemli olduğunu ifade eden teknik direktör Aykut Kocaman, "Biz yüksek konsantrasyonla hazırlıklarımızı sürdüreceğiz, hangi maça çıkarsak çıkalım kazanmak için oynayacağız" ifadesini kullandı.

Ligde şampiyonluk için umutla bekleyişlerini de devam ettireceklerini ifade eden Kocaman, son düdük çalana kadar mücadeleye devam etmeleri gerektiğine de vurgu yaptı.

Öte yandan hafif sakatlığı bulunan Nabil Dirar ve Kasımpaşa maçında başına on dikiş atılan Martin Skrtel, oynanması halinde Beşiktaş karşısında riske edilmeyecek. İki futbolcu da haftasonundaki Bursaspor maçına yetiştirilecek.