Aykut Kocaman'ın Skrtel'in durumuna verdiği tepki

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.
SKRTEL'İN HALİ KORKUTTU
Sarı-lacivertli takımda savunma oyuncusu Martin Skrtel'in bu maçta aldığı darbe sonucu kafasında oluşan yarık herkesi korkuttu. Slovak futbolcunun soyunma odasındaki hali teknik direktör Aykut Kocaman'ı da şaşkına çevirdi.
BEN BÖYLE YARIK GÖRMEDİM
Deneyimli teknik adamın, 5 dikişe rağmen futbolcusunun sahaya çıkma isteği karşısında hem sevindi hem de şaşırdı. Aykut Kocaman, "Futbol sahalarında uzun yıllardır kafası yarılan çok futbolcu gördüm ama ben böyle yarık görmedim" dedi.