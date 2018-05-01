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Aykut Kocaman'ın Skrtel'in durumuna verdiği tepki

Kasımpaşa mücadelesinde kafasına 5 dikiş atılan Martin Skrtel'in halini gören Aykut Kocaman "Ben hayatımda böyle yarık görmedim" dedi.

Aykut Kocaman'ın Skrtel'in durumuna verdiği tepki
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

SKRTEL'İN HALİ KORKUTTU

Sarı-lacivertli takımda savunma oyuncusu Martin Skrtel'in bu maçta aldığı darbe sonucu kafasında oluşan yarık herkesi korkuttu. Slovak futbolcunun soyunma odasındaki hali teknik direktör Aykut Kocaman'ı da şaşkına çevirdi.

BEN BÖYLE YARIK GÖRMEDİM

Deneyimli teknik adamın, 5 dikişe rağmen futbolcusunun sahaya çıkma isteği karşısında hem sevindi hem de şaşırdı. Aykut Kocaman, "Futbol sahalarında uzun yıllardır kafası yarılan çok futbolcu gördüm ama ben böyle yarık görmedim" dedi.

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