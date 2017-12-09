Aykut Kocaman'ın Valbuena'yı yedek bırakma sebebi

Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı ve ligin ilk maçlarında en önemli oyuncusu olarak gösterilen Mathieu Valbuena, Bursaspor karşılaşmasına da yedek kulübesinde başladı.

SON 4 MAÇTA YEDEK KALDI

Son olarak Osmanlıspor mücadelesinde ilk 11’de sahaya çıkan Valbuena, sırasıyla Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa ve dün de Bursaspor mücadelesinde teknik direktör Aykut Kocaman tarafından yedek kulübesindeydi.

AA



Son dönemde yedek kaldığı için mutsuz olduğu konuşulan Fransız yıldızın takım arkadaşlarıyla birlikte ısınmaya çıkmaması ve onlara da 25 dakika sonra katılması dikkatlerden kaçmadı. Tecrübeli oyuncunun soyunma odasında da Aykut Kocaman’la bir görüşme yaptığı öğrenildi.

TAKTİK GEREĞİ AATIF OYNADI

Tecrübeli teknik adamın, Kasımpaşa maçında sonradan oyuna giren ve attığı gole de pek sevinmeyen 33 yaşındaki futbolcuya, onu oynatmamasının nedenlerini açıkladığı bildirildi.

AA



Kocaman’ın, "Oyun planıma göre bir 11 oluşturdum. Taktik gereği de seni değil, Aatif’ı tercih ettim" dediği öğrenildi.

Dün akşam 66’da Aatif’in yerine oyuna giren Valbuena, etkili bir performans gösteremedi.