Aykut Kocaman'ın yeni forveti Alper

Aykut Kocaman'ın, Alper Potuk hakkında ilginç planları var.

Eskişehirspor'dan ön libero olarak Fenerbahçe'ye gelen, ancak daha sonra kanatta görev yapan Alper Potuk, Kocaman'ın gelişi ile birlikte ikinci forvette oynamaya başladı.

Özellikle ligin ilk devresindeki Kasımpaşa maçında Fernandao, Giuliano ve Janssen'in yokluğunda Alper'i forvet oynatan Kocaman, oyuncusunun hücumda çok önemli özellikleri olduğunu düşünüyor.

ZEKASI HÜCUMA ÇOK YATKIN

Alper Potuk'un çok iyi çalışarak 1-2 yıl içerisinde Türkiye'nin en iyi forveti olabileceğine inanan Kocaman, futbolcusunu bu doğrultuda çalışmalar yapması adına yönlendiriyor.

Alper'in oyun zekasının hücum oyuncusu olması için çok uygun olduğunu düşünen Aykut Kocaman bu nedenle antrenmanlarda da milli yıldızı forvet oyuncusu olarak değerlendiriyor. Kocaman, Alper'den özellikle gol vuruşları yapması ve gol sezgisini artırması için çalışmalar yapmasını istiyor. Alper de bu konuda uyum sağlamada sorun yaşamıyor.