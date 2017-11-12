Aykut Kocaman'ın yeni sistemi çift forvet

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, önümüzdeki hafta Sivasspor ile oynanacak maçta takımını sahaya farklı bir kurguyla çıkartacak.

ÇİFT FORVETLE SAHAYA ÇIKACAK

Tecrübeli teknik adam, sakatlığı bulunan Valbuena'nın yokluğunda takımını 4-3-1-2 sistemi ile sahaya sürecek. Bu sistemde Janssen ile Soldado çift forvet olarak sahada yer alacak.

Janssen ile Soldado'nun hemen arkasında Giuliano 10 numara olarak görev yapacak. 4-3-1-2 sisteminde Brezilyalı futbolcu gerçek mevkilerinden birinde forma giyme şansını elde edecek.

DAHA OFANSİF BİR SİSTEM OLACAK

Orta üçlüde ise Mehmet Ekici, Josef de Souza ve Ozan Tufan görev yapacak. Bu sistem daha önceki sisteme göre daha ofansif. Ancak savunmadaki beklere daha fazla yük bindiren bir sistem.

Aykut Kocaman, uzun süredir ilk 11'de görev vermediği Soldado'yu Sivas maçına özel olarak hazırlıyor. İspanyol forvet oyuncusunun da çok istekli oluşu teknik direktör Aykut Kocaman'ın işini kolaylaştırıyor..