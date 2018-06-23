Aykut Kocaman'la Ali Koç arasındaki konuşma

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman döneminin sona ermesinden sonra en çok merak edilen konulardan biri de tazminat alıp, almayacağıydı. Kocaman, sarı-lacivbertli ekipten 1.5 milyon euro tazminat aldığı söylentilerine cevap verdi.

Aykut Kocaman'ın Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamalar şöyle;

Gerçekten 1.5 milyon euro aldınız mı?

"Benim yerime birileri tahsilat mı yapıyor acaba? Sen gazetecisin. Böyle doğru olmayan haberler nasıl çıkar? Yani bir insan nasıl yalan haber yazabilir?"

"Ali Koç ile görüşürken herhangi bir tazminat isteğimin olmadığını söyledim. Sadece yardımcılarımla ilgili taleplerde bulundum. Onlar iş bulana kadar haklarının verilmesini rica ettim."

KOÇ: "HAK ETMEYENLER BİLE PARASINI ALDI"

Ali Koç'un kibar bir insan olduğunun altını çizen Kocaman, Koç'un kendisine, "Bu kulüpte hak etmeyen bir sürü insanlara paraları dağıtıldı. Sizin sözleşmeniz var. Siz almayacağım diye ısrar da etseniz biz yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ile konuştuk. Gerekeni yapacağız. Sözleşmeniz var. Bir hakkınız var. Bunu vereceğiz" dediğini aktardı.

Aykut Kocaman talepte bulunmamasına rağmen Ali Koç, kendisine son derece kibar bir biçimde hakkını vereceğini iletti. Bu konu ne Kocaman'ın ne de Ali Koç'un gündeminde olmamasına rağmen ve herhangi bir ödeme ya da anlaşma yapılmamış olmasına rağmen söylentiler çıkmış ve Kocaman rahatsız olmuştu.