Ayla Aksu, İstanbul Cup'a veda etti

TEB BNP Paribas İstanbul Cup UIuslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda tekler ana tabloda korta çıkan milli tenisçi Ayla Aksu, 1. turda organizasyona veda etti.

Garanti Koza Park'ta oynanan karşılaşmada Fransız tenisçi Pauline Parmentier ile karşı karşıya gelen Ayla Aksu, rakibi karşısında varlık gösteremedi. İlk seti 6-2 yitiren milli tenisçi, ikinci sette de aynı skorla Fransız rakibinin gerisinde kaldı ve 1. turda elendi.

Günün diğer maçlarında Rumen Irina Camelia Begu, Sloven Dalila Jakupovic'e 7-5 ve 6-0'lık setlerle üstünlük kurarak 2. tura yükseldi. Kazak Yulia Putintseva, Rumen Sorana Cirstea'yı 0-6, 6-1 ve 6-0'lık setlerle yenerek adını 2. tura yazdıran sporculardan oldu.

Bir diğer karşılaşmada ise Bulgar Viktoriya Tomova, Rus tenisçi Valentyna Ivakhnenko'yu 7-5 ve 6-4'lük setlerle yenerek 2. turda oynama hakkı elde etti.