Aymen Abdennour Kayserispor'da

Valencia'nın Tunuslu stoperi Aymen Abdennour, Kayserispor'a transfer oldu. İspanyol kulübü, Abdennour'un Kayserispor'a transferini internet sitesinden resmen duyurdu.
ADI ÜÇ BÜYÜKLERLE ANILDI
Abdennour'un ismi, transfer dönemi içerisinde üç büyüklerle de anılmıştı. Özellikle defans hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da radarında olduğu belirtilen Tunuslu stoperin, önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.
Valencia'nın Tunuslu stoperi Aymen Abdennour, Kayserispor'a transfer oldu. İspanyol kulübü, Abdennour'un Kayserispor'a transferini resmen açıkladı.