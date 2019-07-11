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Aymen Abdennour Kayserispor'da

Valencia, 29 yaşındaki defans oyuncusu Tunuslu Aymen Abdennour'un Kayserispor'a transfer olduğunu duyurdu.

| Haber Merkezi
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Valencia'nın Tunuslu stoperi Aymen Abdennour, Kayserispor'a transfer oldu. İspanyol kulübü, Abdennour'un Kayserispor'a transferini internet sitesinden resmen duyurdu.

ADI ÜÇ BÜYÜKLERLE ANILDI

Abdennour'un ismi, transfer dönemi içerisinde üç büyüklerle de anılmıştı. Özellikle defans hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da radarında olduğu belirtilen Tunuslu stoperin, önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

Valencia'nın Tunuslu stoperi Aymen Abdennour, Kayserispor'a transfer oldu. İspanyol kulübü, Abdennour'un Kayserispor'a transferini resmen açıkladı.

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