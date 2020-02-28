Aymeric Laporte, 1 ay yok

Sezon başı yaşadığı sakatlığı atlatan Fransız stoper, Real Madrid maçında tekrardan sakatlandı.,

Son olarak Şampiyonlar Ligi’ndeki Real Madrid maçında aldığı darbenin ardından sahayı gözyaşlarıyla terk eden Laporte’un sahalardan bir ay uzak kalacağı ifade edildi.

Sezonun büyük bölümünü sakatlıklar nedeniyle kaçıran Laporte hakkında konuşan teknik direktör Pep Guardiola, “Hamstring sakatlığı var. Bu sakatlığın iyileşme süreci normalde 3-4 haftayı buluyor. Elbette bu sakatlığın yaşanmasını istemezdik ancak bazen oluyor” diye konuştu.

Sakatlıkların futbolun bir parçası olduğunu dile getiren Guardiola, “Zor olduğunu ve üstesinden gelebilmek için çok çalışılması gerektiğini biliyorum. Bunu kabul edip sahalara dönmek için çok çalışması gerekiyor” dedi.

2018 yılının ocak ayında yaklaşık 65 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 25 yaşındaki Laporte, bu sezon 8 maçta forma giydi.