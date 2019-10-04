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Aynı anda röveşatayla gol atan futbolcular

Nakhon Ratchasima forması giyen Kritsada Hemvipat ile Leandro Assumpçao'nun aynı anda vurarak attığı röveşata golü, izleyenlere ünlü çizgi film Tsubasa'yı hatırlattı.

| Haber Merkezi
Aynı anda röveşatayla gol atan futbolcular
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Tayland Premier Ligi'nde Nakhon Ratchasima sahasında Buriram United'ı konuk etti. Mücadele deplasman ekibinin 3-2 galibiyetiyle sonuçlanırken, karşılaşmada uzun yıllar unutulmayacak bir gol atıldı.

TSUBASA GOLÜ ATTILAR

Maçın son dakikasında Nakhon Ratchasima forması giyen Kritsada Hemvipat ile Leandro Assumpçao gelen ortaya ceza sahasında aynı anda röveşata vurarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Aynı anda röveşatayla gol atan futbolcular - İZLE

Bu nefis gol akıllara dünyaca ünlü çizgi film Captain Tsubasa'yı getirdi. Çizgi filmin bir bölümünde Tsubasa ile takım arkadaşı Misaki, benzer bir gole imza atmıştı.

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