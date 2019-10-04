Aynı anda röveşatayla gol atan futbolcular

Tayland Premier Ligi'nde Nakhon Ratchasima sahasında Buriram United'ı konuk etti. Mücadele deplasman ekibinin 3-2 galibiyetiyle sonuçlanırken, karşılaşmada uzun yıllar unutulmayacak bir gol atıldı.

TSUBASA GOLÜ ATTILAR

Maçın son dakikasında Nakhon Ratchasima forması giyen Kritsada Hemvipat ile Leandro Assumpçao gelen ortaya ceza sahasında aynı anda röveşata vurarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

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Bu nefis gol akıllara dünyaca ünlü çizgi film Captain Tsubasa'yı getirdi. Çizgi filmin bir bölümünde Tsubasa ile takım arkadaşı Misaki, benzer bir gole imza atmıştı.