Ayşe Begüm gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti

Akhisar ilçesinde yaşayan ve 6 yaşındayken cimnastiğe başlayan Ayşe Begüm, henüz 8 yaşındayken yurt içinde katılmaya başladığı yarışmalardan üst üste dereceler aldı.

HEDEF YİNE ALTIN MADALYA

Yaklaşık 8 yıl önce de ilk kez uluslararası yarışma deneyimi yaşayan Ayşe Begüm Onbaşı, çoğunluğu altın 100'den fazla madalya kazandı. Bu yıl 18 yaşını dolduran ve ilk kez büyükler kategorisinde Portekiz'in Cantanhede şehrinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda yarışan Ayşe Begüm, burada da birinci olarak Türk bayrağını dalgalandırdı.

Ayşe Begüm Onbaşı, yaptığı açıklamada, kendisi için yeni bir seviye olan büyükler kategorisine geçtiğini, bu alandaki ilk deneyimini de Portekiz'deki dünya şampiyonasında yaşadığını söyledi.

Bu yılın kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Ayşe Begüm, "Bu senenin en önemli yanı büyükler kategorisi. Bu kategori daha öncesinde biraz daha farklı işliyor, dünya ve Avrupa şampiyonalarına daha fazla katılma olanağımız oluyor. Bunun dışında rakiplerim değişti ve kesinlikle seviye de arttı. Bundan dolayı bir heyecanım vardı." diye konuştu.

Portekiz'deki dünya şampiyonluğunun ardından mayıs ayında Bakü'de yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmaya başladığına işaret eden Ayşe Begüm, şunları kaydetti: "Oraya hem tek kadınlar kategorisinde hem de Mehmet Ercoş ile çiftler kategorisinde katılacağım. Bu şampiyona için Portekiz'deki şampiyona öncesinde yaptığımız yüksek motivasyonlu ve yüksek tempolu o çalışmamızı sürdürüyoruz. Yine hedeflerimiz çok yüksek, ilk hedefimiz finale kalmak, sonrasında derece ve altın madalya."