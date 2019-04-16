Ayşe Begüm'ün cimnastikte büyük başarısı

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, aerobik cimnastikte gençler dünya ve Avrupa şampiyonluklarının ardından büyükler kategorisinde de Dünya Kupası'nda altın madalya alan 17 yaşındaki Ayşe Begüm Onbaşı'nın ileride Türkiye'ye büyük gurur yaşatacağını söyledi.

Suat Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada Portekiz'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı'nın elde ettiği başarıya ilişkin, "Yetenekli bir sporcumuz. Gençlerden sonra büyüklerde de ilk yılında altın madalya kazanıyorsa Türkiye'ye ilerde büyük gurur yaşatacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Federasyonun Ayşe Begüm'ü küçük yaştan beri desteklediğini vurgulayan Çelen, "Yurt dışından hoca getiriyoruz. Müziklerini düzenliyoruz. Dünya kupalarına ve ne kadar yarışmalar varsa hepsine gönderiyoruz." dedi.

Milli sporcunun performansının zaman içinde değişiklikler gösterebildiğini ifade eden Çelen, "Bunları takip ediyoruz, nedenlerini sorguluyoruz. En büyük amacımız Ayşe Begüm'ü büyükler kategorisine taşıyabilmekti. Çünkü malum Türkiye'de bayan sporcular, sporu erken bırakıyor. Gençlerde Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya almış bir sporcuyu büyükler kategorisine taşıyabilmek çok önemli." diye konuştu.

Beklenenin üzerinde performans

Suat Çelen, Ayşe Begüm'den altın madalya değil finale yükselmesini beklediğini ancak milli cimnastikçinin beklediğinin üzerinde performans sergilediğini aktardı.

Ayşe Begüm'ün başarılarının devamının geleceğine inandığını ifade eden Çelen, "Bu yıl yapılacak Azerbaycan'daki Avrupa Şampiyonası'na çıkmasını istiyorum. Ayşe Begüm'den beklentim Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmasıdır.’’ ifadelerini kullandı.

"Aile büyüklerinin yeri ayrı"

Çelen, Cimnastik sporunun belirli bir yaşa geldikten sonra bırakılması durumunun artık değişmeye başladığını kaydetti.

Kadın sporcuların liseye başladıklarında genelde cimnastiği bıraktıklarını dile getiren Çelen, "Artistik cimnastik branşında Göksu Üçtaş Şanlı'nın bu algıyı kırma konusunda çok yardımı oldu. Erkeklerde de Ümit Şamiloğlu yaş sınırını yukarılara çıkardı." dedi.

Küçük yaşta spora başlayan çocukların anne ve babalarının desteğine ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Suat Çelen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok küçük yaşta başlanan bir spor dalıyız. Belirli bir yaşa kadar sporcuları anneler getirir. Ondan sonra sporu babalarıyla birlikte götürürler. Bu aşamada aile büyüklerinin sporda yeri çok ayrı. Bir aşamadan sonra madalyalar kazanılınca turnuvalara çıkılınca bırakılması zor olur."