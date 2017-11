Ayşe Cora: Başarıya aç ve genç bir takımız

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Ayşe Cora, 2019 Avrupa Şampiyonası'na katılacaklarına inandığını söyledi.

AA muhabirine açıklamada bulunan 24 yaşındaki oyuncu, 2019 Avrupa Şampiyonası elemelerinde B grubundaki rakipleriyle zorlu maçlar yapacaklarını belirterek, "Önümüzdeki iki maç da zor. Gruplarda bulunan takımların hepsi çok iyi. Herkes Avrupa şampiyonasına katılmak istiyor ama biz gerçekten başarıya aç ve genç bir takımız. İyi basketbol oynayarak Avrupa şampiyonasına katılacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ

Fenerbahçe'de forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, FIBA Avrupa Ligi'nde kupayı kazanmak istediklerini dile getirdi. Ayşe, Avrupa Ligi'ndeki son maçlarında Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg'a karşı deplasmanda aldıkları galibiyetin önemine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"UMMC Ekaterinburg galibiyetinin, İspanya veya Fransa takımları karşısında alınan galibiyetlerden farkı yok, çünkü yine bir maç kazanmış sayılıyoruz. Çok güçlü bir rakip, hatta favori de olabilir. Her maçın önemi aynı. UMMC Ekaterinburg maçına nasıl hazırlanıyorsak, diğerlerine de öyle hazırlanıyoruz. Şampiyon olmak istiyorsak, her takımı yenmek zorundayız. Bu galibiyete insanlar şaşırdı, hatta bazıları inanamadı ama biz şampiyon olduğumuz zaman bir anlamı olacak. Önümüze çıkan her takıma karşı aynı ciddiyetle oynayıp kazanmamız gerekiyor. FIBA Avrupa Ligi Kupası'nı gerçekten çok istiyoruz. Fenerbahçe gibi büyük bir camianın bu kupayı hak ettiğine inanıyorum. Umuyorum kupayı bu sene kendi evimize getiririz."