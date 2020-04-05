Aytaç Kara: Önemli olan bu süreci atlatmamız

Kasımpaşa'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelendiği süreçteki çalışmaları, bu sezonki performansı ve gelecek hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Salgın nedeniyle liglere ara verildiğini hatırlatan Aytaç, "Şu anda memleketim İzmir'deyim. Çalışmalarımı evde sürdürüyorum. Bu süreçte genelde evde kalıyoruz ve durumu takip ediyoruz. Evde antrenman yapmaya çalışıyorum. İnşallah bu süreci en kısa zamanda atlatırız" diye konuştu.

''TARAFTAR OLMADIĞINDA, OYNADIĞIMI ŞEY FUTBOLA BENZEMİYOR''

Aytaç Kara, futbolun tribündeki taraftarla zevkli olduğunu aktararak, "Tribünde taraftar olmadığı zaman, oynadığımız futbol bir şeye benzemiyor. Onlarsız biz de zevk almıyoruz. Burada hepimizin sağlığı çok önemli. Önemli olan bu süreci atlatmamız. Liglerle ilgili bir belirsizlik var. Biz de ne olacağını meraklı bir şekilde bekliyoruz" ifadelerini kullandı.