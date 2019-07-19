Aytaç Kara'dan Kasımpaşa'ya 2 yıllık imza

Kasımpaşa, orta saha oyuncusu Aytaç Kara'yı renklerine bağladı.
Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, geçen sezon Bursaspor'da forma giyen Aytaç Kara ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
32 MAÇTA 6 GOL
Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen Aytaç Kara'nın daha sonra kulübün Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emre Zengilli ve sportif direktör yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.
Kasımpaşa'nın 26 yaşındaki yeni transferi geçen sezon Süper Lig'de görev yaptığı 32 maçta 6 gol attı. Orta saha oyuncusu, Bursaspor'un Süper Lig'e veda etmesinin ardından sözleşmesini karşılıklı feshetmişti.