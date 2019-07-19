Aytaç Kara'dan Kasımpaşa'ya 2 yıllık imza

1 Ekonomik kriz nedeniyle kulübün simgesi kartalı sattılar Danimarka 1. Lig takımlarından FC Roskilde, ekonomik krizi gerekçe göstererek kulübün simgesi olan Havornen Sigr isimli kartalı sattı.

2 Josef, Galatasaray'ın gündeminde Brezilya basını, Galatasaray'ın eski Fenerbahçeli Josef de Souza'yla anlaştığını yazdı. Deneyimli orta sahanın kulübüyle ise pazarlıklar sürüyor.

3 Süper Lig'de fikstür tartışmaları Süper Lig'de yeni sezonun fikstürünün geçmiş yıllarla olan benzerlikleri tartışma yarattı. Akıllara, fikstür önceden mi ayarlanıyor yoksa bu durum tesadüf mü sorularını getirdi.

4 Trezeguet'nin yeni adresi Aston Villa Kasımpaşa, Mısırlı futbolcusu Trezeguet'yi 12 milyon euroya Aston Villa'ya sattı.

5 Boyd: Beşiktaş'ta oynamak hayalimdi Beşiktaş'ın yeni transferi ABD'li futbolcu Tyler Boyd, siyah-beyazlı takımda oynama hayalini gerçekleştirdiğini ifade etti.

6 Erce Kardeşler Trabzonspor'da Trabzonspor, Erce Kardeşler'in transferi için Altınordu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

7 Merih Demiral için Milan devrede Milan, Juventus'un 18 milyon euroya transfer ettiği milli futbolcumuz Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor.

8 Ali Koç'tan Ozan Tufan'a kilo kontrolü Fenerbahçe'nin forma tanıtımı yaptığı gecede Başkan Ali Koç'un Ozan Tufan'ın göbeğini kontrol etmesi gülüşmelere neden oldu.

9 Genç futbolcular Fatih Terim'in radarında Galatasaray'ın deneyimli hocası Fatih Terim, Avsuturya kampına götürdüğü genç futbolcularla yakından ilgileniyor.