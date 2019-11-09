Aytaç Kara'nın Ali Palabıyık'a tepkisi

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek 20 puanla zirveye yerleşti.

Sarı-lacivertli ekibin attığı 3 golün 2'si penaltıdan gelirken, Kasımpaşa cephesi hakem Ali Palabıyık'ın kararlarına oldukça tepki gösterdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

AYTAÇ KARA'YA KART ÇIKARDI

Kazanılan penaltıları Muriç ağlara gönderdi ancak mücadelenin en ilginç anlarından biri Aytaç Kara ile Ali Palabıyık arasında yaşandı.

Aytaç, hakemin Fenerbahçe'ye 2 penaltı vermesinin yanı sıra takdir haklarını hep sarı-lacivertli takımdan yana kullandığını düşündüğü için tepki gösterdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

İlk yarının son dakikalarında Ali Palabıyık, bir pozisyonda Fenerbahçe lehine faul çalınca, Aytaç Kara topu hakemin önüne bırakarak, "Al sen kullan hocam" dedi.

Palabıyık, Aytaç'a bu hareketi sonrası sarı kart verdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)