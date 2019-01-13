Aytaç Sulu, Yılport Samsunspor'da

Yılport Samsunspor kaldığı otelde düzenlenen imza törenine Genel Menajer Mustafa Aztopal ve Teknik Menajer Yücel Uyar katıldı.

İmza töreni öncesi konuşan Genel Menajer Mustafa Aztopal, "Bu akşam Yılport Samsunspor için önemli bir transferi gerçekleştiriyoruz. Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Darmstadt 98’den Aytaç Sulu kardeşimizi 1.5 yıllık Yılport Samsunsporlu yapmak için toplandık. Aytaç ile ilk teması gerçekleştirdiğimizde hedeflerimize ne kadar hakim olduğunu görmek beni hem şaşırtmıştı hem de heyecanlandırmıştı. Çünkü Aytaç bizim Yılport Samsunspor için koyduğumuz hedefleri kendi futbolcu kariyerinde ve tecrübesinde yaşamıştı. Takımıyla 2 sene içerisinde iki lig atlayarak birinci Bundesliga’da oynama başarısı göstermişti. Yılport Samsunspor’un da tek hedefi 1.5 sene sonra Süper Ligde olmak. Dolayısıyla bu tecrübeyi daha önce yaşamış, bu başarılara daha önce imza atmış çok değerli ve lider bir oyuncuyu kadromuza katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca kamptaki idmanda sakatlanan Erkam Reşmen’e de çok geçmiş olsun diyorum ve çok kısa süre içerisinde aramıza katılacak" dedi.