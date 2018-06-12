Aytemiz Alanyaspor, Mesut Bakkal ile yeniden anlaştı

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'ndeki imza töreninde, teknik direktör Mesut Bakkal ile daha önce Ankara'da prensip anlaşmasına vardıklarını ve şimdi de resmi sözleşmeye imza attıklarını söyledi.

HAK ETTİĞİMİZ YERLERE GELECEĞİZ

Anlaşmanın Alanyaspor camiasına hayırlı olmasını dileyen Çavuşoğlu, "Biz hocamızdan memnunuz, inşallah o da bizden memnundur. 2018-2019 sezonunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni sezonda Aytemiz Alanyasporumuz hak ettiği yerlere gelecektir." dedi.