Azarenka'nın Roland Garros serüveni kısa sürdü

Sezonun ikinci Grand Slam'i Roland Garros'ta tek kadınlar ana tablosunun önemli isimlerinden Victoria Azarenka, rakibi Katerina Siniakova'ya 2-0 mağlup olarak ilk turda elendi.

Yaşadığı sakatlıklar ve özel hayatındaki sorunlar sebebiyle bir dönem zirvesinde yer aldığı tek kadınlar dünya sıralamasında 82. basamağa kadar gerileyen Azarenka, dünya 57 numarası Siniakova'ya 7-5'lik iki setle yenilerek Fransa'ya ilk turda veda etti.

2012 ve 2013'te Avustralya Açık tek kadınlarda şampiyon olan Belaruslu tenisçi, son şampiyon Jelena Ostapenko ve dünya 9 numarası Venus Williams'ın ardından turnuvaya ilk turda veda eden 3. önemli isim oldu.

Kariyerinde ilk kez Roland Garros ana tablosunda galibiyet sevinci yaşayan Katerina Siniakova'nın ikinci turdaki rakibi, Ostapenko'yu turnuva dışına iten Kateryna Kozlova olacak.