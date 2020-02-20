Azerbaycan'da hedef Abdullah Avcı

Azerbaycan Futbol Federasyonu'na yakınlığıyla bilinen, federasyon kaynaklı haberlerde önde gelen futbolpress internet sitesi, milli takımın yeni teknik direktörü olacak isimle ilgili önemli eşiğin geçildiğini duyurdu.

Azerbaycan Milli Takımı'nın teknik direktör adayları için hazırlanan geniş liste, federasyonun gerçekleştirdiği toplantı ile daraltıldı.

AVCI DA 6 KİŞİLİK LİSTEDE

Pek çok ismin yer aldığı bu geniş listede ismi bulunan Abdullah Avcı, yapılan elemenin ardından sayısı 6'ya indirilen adaylar arasında da yer aldı.

MADDİ KONULAR KONUŞULUYOR

Görüşmelerin halen devam ettiği, tarafların müzakereyi sürdürdüğü bildirildi.

Yapılan bu görüşmelerin içeriğine dair de bilgi verilerek, bunların finansal konular olduğu aktarıldı, maddi detaylarda uzlaşma arandığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TAZMİNATTAN KURTULACAK

Takım bulana kadar Avcı'yı maaş ödemek zorunda olan siyah-beyazlı kulüp, eğer anlaşma sağlanırsa tazminattan kurtulacak.

(Azerbaycan Futbol Federasyonu Asbaşkanı Elhan Mammadov'un Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmeden bir kare)