Azerbaycan'da pole pozisyonu Vettel'in

Havuzda da parkede de engel tanımıyor

1 Burak Yılmaz: Belki de ayrılmak daha doğru Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, sezon sonunda bordo-mavili takımdan ayrılabileceğini belirtti.

2 Aykut Kocaman: Beşiktaş blöf yapıyor Aykut Kocaman, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın blöf yaptığını ve kupa maçına çıkacağını ifade etti.

3 Cenk Tosun'un ilk bonusu geldi Beşiktaş, Cenk Tosun transferinden ilk ek gelirini elde etti. Everton-Huddersfield maçına 11'de başlayan Cenk, siyah-beyazlı kulübe 500 bin euro daha kazandırdı.

4 Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya 4 attı Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

5 Rizespor ve Ankaragücü Süper Lig'de Spor Toto 1. Lig'de Ümraniyespor'u yenen Rizespor şampiyon, Ankaragücü ise ikinci olarak Süper Lig'e çıktı.

6 Ümit Özat: Juventus da küme düştü Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, Sivasspor'a 1-0 yenildi.

7 Klopp: Salah'a sahip olmak mükemmel Liverpool menajeri Jurgen Klopp, Liverpool taraftarlarının Salah sayesinde Müslüman olacaklarını söylemelerinin harika bir şey olduğunu ifade etti.

8 Sergen: Derbi bana 100. yıldaki derbiyi hatırlatıyor Sergen Yalçın, Galatasaray-Beşiktaş derbisini 100. yılda sarı-kırmızılıları 1-0 yendikleri maça benzetti.

9 Ali Koç'la tokalaştırılan Aziz Yıldırım'ın tepkisi Aziz Yıldırım, divan kurulu toplantısında Ali Koç'la kendisini bir araya getiren Vefa Küçük'e, "Ne boş işler yapıyorsun" diyerek tepki gösterdi.