Azerbaycan'dan Abdullah Avcı'ya teklif

Bir süredir boşta olan Abdullah Avcı'ya talip çıktı.

Nikola Jurchevic ile yollarını ayıran Azerbaycan Futbol Federasyonu, takımın başına Avcı'yı getirmeyi planlıyor.

İSTANBUL'DA GÖRÜŞÜLDÜ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen asbaşkan Elhan Mammadov, tecrübeli teknik adamla bir görüşme gerçekleştirdi.

Azeri Sportinfo haber sitesi, 'Azerbaycan Futbol Federasyonu yöneticileri, milli takımın yeni teknik direktörü için İstanbul'a gitti' başlığıyla bir haber yayınladı ve Elhan Mammadov'un Avcı ile olan fotoğrafını okuyucularıyla paylaştı.

BEŞİKTAŞ TAZMİNATTAN KURTULACAK

56 yaşındaki teknik adam eğer Azerilerle anlaşma sağlarsa, bu durum Beşiktaş'a da yarayacak. Çünkü Avcı, siyah-beyazlılarla olan sözleşmesini "Bir takım bulana kadar Beşiktaş'tan maaş alırım" şeklinde anlaşarak feshetmişti.