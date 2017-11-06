Aziz Başkan Aykut Kocaman'ı ikna etmeye çalışıyor

Fenerbahçeli taraftarlar, Aykut Kocaman'ın geleceğini büyük bir merak içinde beklerken, Kocaman'ın yazılı istifasının henüz söz konusu olmadığı ortaya çıktı.

AZİZ BAŞKAN İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Edinilen bilgilere göre başta Başkan Aziz Yıldırım olmak üzere yöneticiler Aykut hocanın kalmasından yana.

Bu yola birlikte girdiklerini düşünen yöneticiler bu sezonu en iyi şekilde birlikte tamamlamak için çaba gösterecekler.

Bu saate kadar alınmış bir karar yok. Yönetimin de bu olaya yarın Aykut Kocaman ile görüştükten sonra kesin kararını vermesi bekleniyor.

DAHA ÖNCE 4 DEFA İSTİFA ETMİŞTİ

Bir önceki dönemde de sık sık istifa edip geri dönen Aykut Kocaman'ın bu defa nasıl bir karar vereceği merak konusu...