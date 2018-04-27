Aziz Başkan çocuklar için sergide

Funda Karayel'in iyilik elçisi olduğu çocuk istismarından etkilenen çocukların rehabilitasyonu için kullanılmak üzere çeşitli eşyaların açık artırma ile satıldığı “Önce Çocuk” isimli sergide satılan ürünlerin geliri, UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğine aktarılacak Sergiye ilk desteği yapan Başkan Aziz Yıldırım, Metris Cezaevi’nde mektuplarını yazdığı kalemi çocuklar için bağışlamıştı.

AZİZ YILDIRIM PLAKET ALDI

Desteğinden dolayı plakete layık görülen Başkan Aziz Yıldırım, çocuk istismarına dikkat çekmek için düzenlenen projeye bağışta bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Kaptan Volkan Demirel ise çocuk istismarına dikkat çekmek için Fenerbahçe formasıyla çıktığı 500. maçta giydiği eldivenleri bağışladı. Sanat ve spor camiasının önde gelen isimlerinin kişisel eşyalarının satışa çıktığı sergide elde edilecek gelir, çocuk istismarı ile mücadeleye aktarılacak.

Sergi 26 Mayıs’a kadar Watergarden İstanbul’da ziyaret edilebilir.