Aziz Behich, Avustralya ile Dünya Kupası'na gidiyor

Avustralya Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki nihai kadrosu açıklandı.
Teknik direktör Bert van Marwijk, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'nda oynayacak 23 kişilik kadrosunu belirledi.
AZİZ BEHİCH VE TİM CAHİLL YER ALDI
Kadroya Bursaspor'dan Aziz Behich'in yanı sıra 38 yaşındaki tecrübeli futbolcu Tim Cahill de dahil edildi.
Dünya Kupası'nda C Grubu'nda Fransa, Peru ve Danimarka ile mücadele edecek Avustralya'nın nihai kadrosu şöyle:
Kaleci: Mathew Ryan (Brighton & Hove Albion), Danny Vukovic (Genk), Brad Jones (Feyenoord)
Defans: Aziz Behich (Bursaspor), Milos Degenek (Yokohama F. Marinos), Matthew Jurman (Suwon Bluewings), James Meredith (Millwall), Josh Risdon (Western Sydney), Trent Sainsbury (Grasshoppers)
Orta saha: Mile Jedinak (Aston Villa), Jackson Irvine (Hull City), Robbie Kruse (Bochum), Massimo Luongo (Queens Park Rangers), Mark Milligan (El Ahli), Aaron Mooy (Huddersfield Town), Tom Rogic (Celtic)
Forvet: Tim Cahill (Millwall), Tomi Juric (Luzern), Matthew Leckie (Hertha Berlin), Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds), Dimitri Petratos (Newcastle Jets), Daniel Arzani (Melbourne City), Jamie Maclaren (Hibernian)