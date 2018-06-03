Aziz Behich, Avustralya ile Dünya Kupası'na gidiyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'yı Premier Lig takımları West Ham, Wolverhampton ve Watrofd transfer etmek istiyor.

Galatasaraylılar Derneği'nin her yıl organize ettiği Geleneksel Pilav Günü Galatasaray Lisesi’nde yapıldı.

Galatasaray yönetimi, Belhanda, Maicon ve Feghouli gibi performansından memnun kalmadığı maliyetleri futbolcuları satış listesine koydu.

Aziz Yıldırım'ın kulübün kasasına 150 milyon lira koyacağını vaad etmesinin ardından kürsüye çıkan Ali Koç, "Siz ne vereceğinizi söyleyin, ben 1 fazlasını vereceğim" dedi.

Aziz Yıldırım ile Ali Koç, Fenerbahçe'nin Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık için yarışıyor.

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, kongrede yaşanan gerginlikten sonra Aziz Yıldırım ve yönetim kuruluna "Topunuz gelin" diye bağırdı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, hapiste olduğu dönemde Ali Koç'un sarı-lacivertli camiayı yalnız bıraktığını ifade etti.

Aziz Yıldırım: Ben olsam G.Saray burada kupa kaldırmazdı

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Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a teklifi

Aziz Yıldırım Ali Koç'a yönetimine girmesini teklif ederek, "Futbolu bu kadar iyi biliyorsanız, ben başkan olunca gelin futbolu siz yönetin, amatör şubeleri biz yönetelim" dedi.