Aziz Behich PSV'de

Bursaspor, başarılı sol beki Aziz'i Hollanda'nın PSV ekibine sattı.

3 BÜYÜKLER DE İSTİYORDU

Bein Sports'un haberine göre, son yıllarda yakaladığı çıkışla Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer listesine giren Aziz Behich'in yeni durağı Hollanda oldu.

İstanbul ekiplerden gelen tekliflerini yeterli bulmayan Bursaspor yönetimi, PSV'nin önerdiği 4 milyon euroyu kabul etti. Avustralya Milli Takımı'nın da formasını giyen Aziz Behich'in kısa sürede imza atması bekleniyor.

Bursaspor'un kasasına bu transferden 4 milyon euro girerken, Aziz Behich'in alacağı ücret ise henüz belli değil.