Aziz Yıldırım hücumbot üretecek

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, işlerine odaklandı...

Ali Koç’la girdiği seçim yarışmasında, “Ben kaybedersem F.Bahçe kaybeder ama ben kazanırım. İşlerimi ihmal ettim. Hızlı bir şekilde işlerime dönerim” açıklaması yapmıştı.

HÜCUMBOT İŞİNE GİRECEK

Yıldırım seçimi kaybettikten sonra gerçekten işlerine ağırlık vermeye başladı. Önce ailesine zaman ayıran ve kızı Yaz’la bir görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Yıldırım’ın neler yaptığı merak konusuydu. Yıldırım’ın, dev bir yatırım için bugün düğmeye basacağı ve hücumbot üretimi işine gireceği öğrenildi.

F.BAHÇE’Yİ DE TAKİP EDİYOR

Yıldırım, ülkemiz adına hücumbot üretecek. Bugün yapılan seçimlerde oyunu kullanan Aziz Yıldırım, zaman kaybetmeden Sudan’ın yolunu tuttu. Hücumbot üretimi için tersane kuracak olan Yıldırım, Sudan’da bazı önemli anlaşmalar yapacak.

Yıldırım, böylece dev projesinin ilk startını resmen vermiş olacak. Aziz Yıldırım, iş hayatında yaptığı üretimlerle Türk Silahlı Kuvvetleri’ne önemli hizmetlerde bulunmuştu.

Yıldırım’ın F.Bahçe’de yaşanan gelişmeleri de yakından takip ettiği ve camianın önde gelen isimleriyle fikir alışverişi yaptığı da öğrenildi.