Aziz Yıldırım, iki istifa kararı aldı

Fenerbahçe Kulübü'nde 20 yıl boyunca başkanlık yapan ve 2018'de yerini Ali Koç'a bırakan Aziz Yıldırım, daha önceki açıklamalarında sarı-lacivertli kulüple ilgili herhangi bir hareketinin olmayacağını belirtmişti.

Yıldırım, son olarak Fenerbahçe ile ilgili iki görevinden de istifa etti.

MÜTEVELLİ HEYETİNDEN DE ÇIKTI

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; kendisinin de kurucu üyeleri arasında yer aldığı 1907 Derneği'nden istifa eden Aziz Yıldırım, bununla da kalmadı.

Yıldırım, en büyük projelerinden biri olarak gördüğü Fenerbahçe Üniversitesi'ndeki mütevelli heyetinden de ayrıldı.

Öte yandan heyete, Aziz Yıldırım dönemindeki yöneticilerin tamamının da istifasını vermesiyle birlikte, üniversitenin mütevelli heyetinde kuruculardan kimse kalmamış oldu.