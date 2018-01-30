Aziz Yıldırım: 20. şampiyonluğa ulaşacağız

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Dergisi'nin Şubat ayı sayısı için bir yaz kaleme aldı.

Yıldırım, sezon sonunda ipi göğüsleyeceklerini söyledi.

İşte Yıldırım'ın sözleri:

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

"Futbol takımımız, sıkı bir kamp döneminin ardından 2. yarıya galibiyetle başladı. Şimdi ligde en zor virajlardan birine giriyoruz. Futbolcu grubumuza, Aykut Hocamız ve ekibine güvenimizi bir kez daha belirtiyoruz. Hepsinin yolu açık, şansı bol olsun. İnanıyorum ki 20. şampiyonluğumuzu, özverili ve meşakkatli çalışmalarımızın ardından hep birlikte kutlayacağız."





AYDINLARA'A TEŞEKKÜR EDİYORUM

"Futbol takımına değinmişken, bu vesileyle takımızın yeni forma göğüs sponsoruna teşekkür ediyorum. Kendisine kulübümüze maddi destekte bulunması için görev verdiğimiz Sayın Mehmet Ali Aydınlar’a ticari hiçbir karşılık beklemeden göreve icabet ettiği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Söz konusu Fenerbahçe ise, geri kalan her şey bizim için teferruattır."