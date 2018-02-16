Aziz Yıldırım 20. yıl gecesinde ağladı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın başkanlıktaki 20. yılı nedeniyle özel bir gece organize edildi.

Konuşma yapmak için kürsüye çıkan Başkan Yıldırım, gözyaşlarını tutamadı.

ÖMRÜMÜN 3'TE 1'İNİ F.BAHÇE'YE ADADIM

Yıldırım, "20 yıl, kolay değil tabii. 66 yaşımdayım. Ömrümün 3’te 1’ini bu kulübe adadım. Gece gündüz adadım, amatörce adadım. Hiçbir maddi beklentim ve çıkarım olmadı. Tam tersine maddi kayıplarım çok olmuştur. Bundan hiçbir zaman rahatsız olmayacağımı belirttiğim gibi bunun bir sevda mirası olarak bana ve aileme kaldığı için çok mutlu olduğumu tekrar söylüyorum" dedi.

BİR GÜN DAHA F.BAHÇELİ OLARAK YAŞAMAK İÇİN HAYATA BAĞLANDIK

Yıldırım, "1998 yılından beri benimle beraber olan, beni destekleyen veya desteklemeyen Fenerbahçelilere teşekkür ediyorum. Metris’te yazdığım bir yazıyı okuyarak hepinize teşekkür ediyorum; İyi ki hepimiz Fenerbahçeliyiz. Biz bir gün daha Fenerbahçeli olarak yaşamak için hayata bağlandık. Gerekirse o 1 gün için bütün ömrümüzü gözden çıkardık. Hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.