Aziz Yıldırım: Alex o kadar büyükse neden takım bulamıyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Kayserispor maçı öncesi Genel Sekreter Mahmut Uslu ile birlikte TED Koleji tarafından düzenlenen söyleşiye katıldı.

"ALEX YUHALANIRKEN AZİZ YILDIRIM ALKIŞLADI"

Bir öğrencinin Alex De Souza'nın neden gönderildiğini sorması üzerine Yıldırım, Alex Türkiye'ye geldi. İlk başta gayet faydalıydı. Başarılı maçlar oynadı. Belli bir noktadan sonra belli sıkıntılar yaşadı. Statta olan 50 bin taraftar sizin gibi Fenerbahçeli olan tarafından yuhalandı. Bir tek Aziz Yıldırım ayağa kalktı ve alkışladı. Aykut Kocaman teknik direktör olduktan sonra bizim başımıza 3 Temmuz olayı geldi. Biz yokken arada sürtüşmeler oldu. Aykut hoca kendi sistemine uymadığı için fazla oynatmadı. Biz Metris'ten geldikten sonra bu soğukluğu gördük. Bir gün Kasımpaşa ile maç oynarken Alex ilk 11'de oynadığı halde iyi oynamadı diye hoca tarafından dışarı çıkarıldı ve o da hocaya karşı tavır koyduğu için Aykut Kocaman kendisiyle çalışamayacağını ifade etti. Bunun üzerine ertesi gün Alex kulübe geldi. Kendisine 'Ne yapacaksın?' diye sorduğumda memleketine gitmek istediğini söyledi. Bizde kendisinin ödemelerini yaptık ve memleketine gönderdik" diye konuştu.

"ALEX'İ BU KADAR BÜYÜTMEYİN"

Başkan Yıldırım, Alex ile ilgili sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Alex gittikten sonra unutmayın ki UEFA'da son dörde kaldık. Alex varken bir tek Avrupa'da son 8'e kaldık. Onun dışında Avrupa'da büyük bir başarımız yok. Bizde kaide ve genel düşüncemiz kulübe yardım eden ve yanında olan insanları korumaktır. Bu yönetici veya bizim yetki verdiğimiz insanlardır. Bizde o şekilde davrandık. Alex'i bu kadar büyütmeyin. Eğer o kadar büyük olsaydı şuana kadar bir takım çalıştırırdı. Bir yerde sportif direktör olurdu."

FUTBOLDAN İYİ ANLARIM DEMİŞTİ

Aziz Yıldırım futboldan anlamadığını söyleyenlere yıllar önce şu şekilde cevap vermişti: "Bana futboldan değil, betondan anlıyor diyenlere cevabım şudur: Ben ’en az’ sizler ve gazeteciler kadar futboldan anlıyorum."