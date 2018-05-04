Aziz Yıldırım, altyapıyı Ilidio Vale'ye emanet edecek

Fenerbahçe'ye 20 yıldır başkanlık yapan Aziz Yıldırım'ın en çok eleştiri aldığı konuların başında altyapıdan futbolcu çıkmaması yer alıyor. Yıldırım, haziran ayında yapılacak seçim öncesi altyapıyla ilgili radikal bir karar alıp, dünyaca ünlü bir isimle anlaştığını ifade etti.

PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI'NDA ÇALIŞIYOR

Bu ismin 2010'dan beri Benfica'nın scout şefliğini yapan Jose Boto veya Hollandalı Kees van Wonderen'den biri olduğu konuşuluyordu. Aziz Yıldırım'ın, "Dünya Kupası'na gittikten sonra aramıza katılacak" dediği ismin Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos'un yardımcısı Ilidio Vale olduğu ifade edildi.

Vale, 1986'da Nogueirense genç takımında göreve başladı ve 1 yıl aynı kulübün A takımını çalıştırdı. 60 yaşındaki antrenör, 1989'da geldiği Porto'da küçük yaş gruplarından başlayıp tüm kademelerde görev yaptı. 2006'da Porto'dan ayrılana kadar altyapılarda 27 kupa kazandı.

Vale, Vitor Baia, Hugo Almeida, Andre Castro, Bruma, Diego Ribas, Fernando Reges gibi isimleri dünya futboluna kazandırdı.

VALE'NİN SİSTEMİ FARKLI

Vale'nin Porto'ya getirdiği sistem aslında altyapı hamlesinden biraz farklı. Bu sistemin temeli altyapı yıldızlarına dayanmıyor. Altyapıdaki isimleri yetiştirmekten çok, scout ekibiyle dünyanın her bölgesinden gelişime açık oyuncular tespit ediliyor ve gelişimleri profesyonelce gerçekleştiriliyor.

Eljif Elmas, Andreas Kilit, Adis Shala ve Boris Rapajic gibi isimlerin altyapıya dâhil edilmesi, Vale'nin daha gelmeden sistemini çalışmaya başlatması olarak yorumlandı.