Aziz Yıldırım: Asla yetmez mottosuyla başaracağız

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın şampiyon olacaklarına dair inancı tam.

"AYKUT KOCAMAN'LA ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Kulüp dergisine yazı yazan Yıldırım, "Takımımız, üst üste aldığı başarılı sonuçlarla, bundan daha 6-7 hafta önce bizi yıpratmaya çalışan çevrelere en güzel cevabı sahada vermiştir. Aykut Kocaman ve oyuncularımıza güveniyorduk; bugün de, yarın da güvenmeye devam edeceğiz. Bize 20. şampiyonluğumuzu getireceklerine yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım taraftardan, destek vermeye devam etmelerini istedi. Fenerbahçe Başkanı, basketbol takımının hedefleriyle ilgili de açıklama yaptı.

Yıldırım, "Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, bu yıl da Euroleague ve yerel ligde hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Obradovic ve oyuncularımızın, geçtiğimiz yıl İstanbul’da yaşadığımız sevincin aynısını bu yıl da Belgrad’da bize yaşatacağına inanıyoruz. Hep birlikte ‘asla yetmez’ mottosuyla çıktığımız yolda başarıya ulaşacağız.” Aziz Yıldırım mesajında, Fenerbahçe Doğuş'un Avrupa'da bir basketbol ekolü haline geldiğine de dikkat çekti.