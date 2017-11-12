Aziz Yıldırım Aykut Kocaman krizini anlattı

HaberTürk Gazetesi'nden Meriç Müldür'e konuşan Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman krizini ve takımdaki son durumu anlattı.

İşte Meriç Müldür'ün Aziz Yıldırım'la konuşmalarını aktardığı o yazısı;

Konuşmaya başlarken ilk sözüm "Aykut Hoca fazla yıprandı. Çok eleştiri var" oldu. Başkan, “Önce Sivas’ı, ardından Antalya’yı yener; eleştiriler biter” dedi.

Bazı futbolcuların kadro dışı bırakılacağı yönündeki haberleri hatırlatınca da cevabı; "Kimi kadro dışı bırakmışız? Haberim yok! Bana da internette yazılıp çizileni Rıdvan gösterdi (Rıdvan Dilmen). 5 tane adam yazmışlar kadro dışı kaldılar diye. Yok böyle bir şey" oldu.

"Topal’da kriz var mı ?" diye üsteleyince de "Vallahi bilmiyorum!" diye cevap verdi.

Aykut Hoca’nın bu davranışı aşırı üzüntüden kaynaklanıyor. İlerleyen haftalarda da kendisini üzen skorlar yine çıkabilir karşısına. Buna işaret ederek başkana ‘Hoca bundan sonra da böyle beklenmedik çıkışlar yapar mı?’ diye sorduğumda ise yanıtı “Bilemem. Kendisine sor. Maçları kazanırsa hiçbir şey olmaz” şeklindeydi.

"2010-2011 SEZONU GİBİ OLACAK"

Aziz Yıldırım’A bundan sonra izleyecekleri yolu da sordum. Başkan Yıldırım buna cevaben de şunları söyledi: “Ligde kalan maçları kazanacağız öncelikle. Futbolcular da kendini toparlayacak. Yönetim olarak bizim her şeye sahip çıkmamız lazım. 2010-2011 sezonunda biz hep devredeydik. Oyuncularla sürekli konuşuyorduk. Bundan sonra da bunu uygulayacağız. Formül bizde. Samandıra’ya sık sık gideceğiz, oyuncularla konuşacağız, iletişim halinde olacağız. Herkes görevinin bilincinde olacak. Bunu sağlayacağız. Kazandıkça takımın da hocanın da morali düzelecek. Kazandıkça Aykut Hoca güçlenecek.”





Krizi nasıl çözdüklerini sordum haliyle. "Çözmedik. Biz hiçbir şey yapmadık" dedikten sonra o günlerde yaşananları şöyle özetledi: "Osmanlı maçından sonra hoca İstanbul dışına gitti. Gittiğini bize söylemedi. Ali’ye (Ali Yıldırım) mesaj atmış. Toplantıda ‘Gereğini yapacağım’ demiş. Bunu duyduktan sonra biz de dedik ki gereği nedir? Kadro dışı mı bırakacak, antrenörlüğü mü bırakacak?"

"Gelir, konuşuruz. Derdi nedir sorup öğreniriz dedik aramızda. O günlerde telefonlarını da kapatmış. Boşverin, aramayın dedim."





"İstanbul’a dönünce de Ali ile buluştular. O gün ben de telefonla konuştum kendisiyle. Üzülme, olur böyle şeyler. Sen niye kırılganlık yapıyorsun ki? Sonra oturur konuşuruz, sen kafana takma dedim. O da ‘Son dakikalarda puanlar kaybedince yıkıldım. Böyle olmaması lazımdı. Size karşı da mahcubum. Çok üzüldüm’ dedi, telefonu kapattık.”