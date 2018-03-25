Aziz Yıldırım: Başarılı olacağıma inandığım için adayım

Türkiye Futbol Vakfının yayın organı Stadyum dergisinde röportajı yayımlanan Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün çok sağlam bir temele sahip olduğunu anlatarak, "Yeni projelerimizi yakın zamanda açıklayacağız. Fenerbahçe'nin doğası gereği, önümüzdeki yıllarda başarı görüyorum. Kulübün mevcut yapısı, en zalim darbelerde bile yıkılmayacak seviyede. Öyle bir iskelet ve sistem oturdu ki temeli çok daha sağlam artık. Bunun üzerine ne koyarız, bunu düşünüyoruz. Yakında daha detaylı konuşacağız." ifadelerini kullandı.

"BAŞARABİLECEĞİME İNANDIĞIM HAYALLERİM VAR"

Fenerbahçe başkanlığında 20 yılı geride bırakan Aziz Yıldırım, 1998'de hayal ettiklerini başarabileceğine inanarak başkanlığa aday olduğunu belirterek, "Fenerbahçe başkanlık makamı, deneme yanılma yönteminin uygulanamayacağı çok üstün bir makamdır. Ben başarabileceklerime yüzde 100 inanmasam bu yola hiç çıkmazdım. O dönem, kulübümüzle ilgili bugünleri hayal etmiştim. Şimdi gelecekle ilgili başarabileceğime inandığım başka hayallerim var." değerlendirmesinde bulundu.

"KİMSE F.BAHÇE İSMİNDEN DAHA BÜYÜK DEĞİLDİR"

Aziz Yıldırım, Brezilyalı eski futbolcuları Alex de Souza ile ilgili soruyu şöyle yanıtladı: "Alex'i Türkiye'ye biz getirdik, ne şartlarda getirdiğimizi biz biliyoruz. Aylarca uğraştık diyebilirim. Fenerbahçe Kulübü ve taraftarımızın Alex'e, Fenerbahçe için yaptıkları karşısında maddi manevi gerekli desteği ve hak ettiğini verdiğini düşünüyorum. Taraftarın kendisini ıslıkladığı, yuhaladığı Sakaryaspor maçında ben ayağa kalkıp Alex'i alkışlamıştım. Ancak burada atlamamamız gereken bir nokta var; hiç kimse Fenerbahçe isminden daha büyük değildir. İsimlerin, Fenerbahçe'nin önüne geçmesi tasvip ettiğimiz bir durum değil, kim olursa olsun bu böyle. Taraftarın tepkilerini anlıyor ve sineye çekebiliyoruz ta ki Fenerbahçe zarar görene dek. Fenerbahçe'nin zarar gördüğüne inandığımız noktada, bu kulübün başkanı ve yöneticileri olarak konuyla ilgilenmemizden daha doğal bir durum yok herhalde."