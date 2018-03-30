Fenerbahçe'nin 2-3 Haziran'da yapılacak seçimlerinde Ali Koç'tan sonra mevcut başkan Aziz Yıldırım da başkanlığa aday olduğunu resmen açıkadı.

"20 YIL ÖNCEKİNDEN DAHA HEYECANLIYIM"

Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden aday olan Aziz Yıldırım "Futbolla ilgili projelerimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bugün 20 yıl öncekinden daha fazla heyecanlıyım." şeklinde konuştu.

Aziz Yıldırım başkanlığa adaylığını açıkladı ViDEO

"FENERBAHÇE GİBİ DİMDİK DURDUK"

Aziz Yıldırım yaptıklarını ve yaşadıklarını anlatırken, "Türkiye'de modern tesisleşme hamlesiyle diğer takımlara da yol gösterdik. Dünyaca ünlü futbolcuların transferleriyle dünyanın gözünü Fenerbahçe'ye çevirmesini sağladık. Sonrasında rakiplerimizin şampiyonluktaki hegemonyasına son verdik. Sonrasında hain kumpas yaşadık. Atatürk'ün Cumhuriyetiyle birlikte Fenerbahçe'yi ele geçirmeye çalıştılar. Kendi tuzaklarına takıldılar. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'den ibarettir. Bunu tek bilen büyük Fenerbahçe taraftarı, çubuklu etrafında 'Fenerbahçe yıkılamaz' dedi. Savcı 'Eklemek istediğin bir şey var mı?' dediğinde 'Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe' sözüyle camianın yüzünü yere düşürmedim. Allahıma şükürler olsun, Fenerbahçe gibi dimdik durduk. Buna rağmen Avrupa'da başarılı olduk, yeniden ligde şampiyon olduk. Amatör branşlardan sayısız başarı yakaladık." ifadelerini kullandı.

"ONURLA VE GURURLA ADAYLIĞIMI AÇIKLIYORUM"

Aziz Yıldırım son olarak, "Onurla ve gururla sizlerin huzurunda Fenerbahçe Kulübü'ne başkan adaylığımı açıklıyorum. Unutmayın, aslolan Fenerbahçe'dir" dedi.