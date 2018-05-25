Aziz Yıldırım: Başkan olursam seneye şampiyonuz

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yeniden başkan seçilmesi durumunda, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da çok daha farklı, çok daha ses getiren bir takım kuracağını söyledi.

Aziz Yıldırım, "Eksikleri biliyoruz. Hocamızla sürekli konuşuyoruz. Kuracağımız kadro ile taraftarlarımızı bu sezon mutlu edeceğiz. Seneye ligde şampiyon olacak, Avrupa'da ses getirecek bir ekip kurmak için kolları sıvadık" dedi.

DÜNYA KULÜBÜ OLACAĞIZ

Büyük Fenerbahçe için üyelerden bir kez daha şans istediğini vurgulayan Başkan, "Bu benim son dönemim olacak. Saha içinde başarılı olacak bir kadro kurmanın yanı sıra, saha dışında da birçok işimiz olacak. Fener'i bir dünya kulübü yapabilmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik, bütün çalışmalarımız bu doğrultuda olacak" şeklinde konuştu.