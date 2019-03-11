Aziz Yıldırım: Ben de bir gün konuşacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır Mitingi'ne katılan isimlerden biri de Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dı.

Aziz Yıldırım'la Diyarbakır Mitingi'nde görüşen gazeteci Fatih Çekirge, Fenerbahçe taraftarlarının Yıldırım'a göstermiş olduğu sevgiyi ve yaşananları köşesine taşıdı.

"ELBET BİR GÜN KONUŞACAĞIM"

Fatih Çekirge'nin köşe yazısı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır mitingi sırasında Aziz Yıldırım'la da beraberdik. O da memleketi Ergani'yi anlatıyordu. İlk çocukluk yıllarını…

Ama minibüsten inip de sokağa çıkınca… Öyle bir ilgi var ki… Sarılan, 'Aman başkanım' diyen… 'Başkanım ne olacak bu hal' diye soran…

Önümüz kesiliyor. Başkan kurtulmak için zorlanıyor. Kimseyi de kırmak istemiyor. Ama ne mümkün… Bırakmıyorlar.

Kimisi sarılıp elini öpüyor. Kimisi fotoğraf çektiriyor. En son bir genç önüne dikiliyor. Baktım ağlayacak. Hatta neredeyse ağlıyor.

Aziz Yıldırım yutkunuyor. Ama konuşmuyor. 'Çocuklar ben konuşmuyorum. Ben başkan değilim. Yönetim inşallah çözer' diyor.

Diyor ama dinleyen kim: 'Başkanım. Canım başkanım. Bu haller nasıl geldi başımıza…'

Böyle bir Diyarbakır görülmemiştir."

Fatih Çekirge yazısını, Aziz Yıldırım'dan taraftarın bu sevgisi karşısında bir şey söylemesini istediğini, Yıldırım'ın ise cevap olarak, "Elbette gün gelince ben de konuşacağım…" dediğini yazarak bitiriyor.