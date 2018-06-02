Aziz Yıldırım: Ben olsam G.Saray burada kupa kaldırmazdı

Fenerbahçe'nin olağan genel kurulunda konuşan Aziz Yıldırım, 3 Temmuz davasından dolayı hapiste olduğu dönemde Ali Koç'un kulübe sahip çıkmadığını belirtti.

"G.SARAY KADIKÖY'DE KUPA KALDIRAMAZDI"

"Hapiste olmasaydım Galatasaray'ın kupa kaldırmasına müsaade etmezdim" diyen Aziz Yıldırım, "Ben ve arkadaşlarım hala 3 Temmuz davasında sanık olarak yargılanıyor. Yarın vereceğiniz karar ne olursa olsun, yarın mahkemede yine ben olacağım. Yine dar ağacında olsak bile son sözüm Fenerbahçe diyeceğim.

Ali Koç, sen 12 Mayıs 2012'de şampiyonluk kaybedilirken burada değil miydin? Ben hapisteydim, ben burada olsaydım, Galatasaray burada kupa kaldıramazdı.

Doğrular acıdır. Neden Lugano, Emenike, Santos giderken müdahale etmediniz? O çocuklara aranızda 5 milyon toplayıp verseydiniz, Fenerbahçe ertesi sezon şampiyon olurdu." ifadelerini kullandı.

