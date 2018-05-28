Fenerbahçe'de 2-3 Haziran'da gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimi öncesi, adaylar birbirlerine sert gönderlemelerde bulunuyor.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, TRT Spor'da yaklaşan başkanlık seçimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde başkan adayı Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın bilgisi dahilinde olan 101 kişinin kendisini şikayet ettiğini söylemişti. Yıldırım, katıldığı programda konuya açıklık getirdi.

Aziz Yıldırım: Beni haksız yere suçlayanlar şerefsizdir - İZLE

"BEN KAPALI KAPILARIN ARDINDAN KONUŞMAM"

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ben kapalı kapılar ardından konuşacak kadar karaktersiz bir adam değilim. Türkiye'de FETÖ örgütüne karşı dikilen ilk insan benim. Ben öyle kapalı kapılar ardında konuşmam. FETÖ hakkında bir Cumhurbaşkanı, bir de ben konuşuyorum. Sayın Ali Koç, 2012 yılına kadar benle birlikte görev aldı. Ali Koç'a hiçbri zaman FETÖ'cü demedim. Benim düşüncelerimde Ali Koç hakkında böyle bir şey yok. Böyle düşünseydim 2015 yılında Ali Koç'u benim yerime aday göstermezdim. Ben 20 sene bu kulübe başkanlık yaptım. İlle ben başkan olayım, şunu karalıyım iddialarım yok. Son aylarda hep yumuşak davranıyorum, bunu görüyorsunuz."





"HAKSIZ YERE SUÇLAYANLAR NAMUSSUZ ŞEREFSİZDİR"

"Ali Bey, ''101 kişi beni şikayet etti'' diyor. Sanki bizi suçluyor gibi. Ali Koç ne FETÖ'cüdür, ne de FETÖ ile ilgisi vardır. Benim bilgim olmadan başkaları gidip şikayet etmişse ve bundan dolayı beni suçluyorlarsa, kim suçluyorsa onlar namussuz ve şerefsizdir. Ben kimseye şunu şikayet edin demedim. Ali Koç, söylenen her şeye inanıyor. İnanma, biraz rahat davran ya. Rahat ol. Ben birisini suçlayacaksam kamuoyu önünde suçlarım. Bunları yapacak yürek var bende. Ben yürekli adamım. Kimse konuşamazken ben Fenerbahçe'yi savunuyordum. Varsa bir şey abisini alsın gelsin yanıma. Kulüpteyim her gün. Öğleden sonra buyursun gelsin."