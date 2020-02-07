Aziz Yıldırım beraat etti

13. Ağır Ceza Mahkemesi, "futbolda şike" davasında Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin "usul eksikliği" nedeniyle bozduğu beraat kararını inceledi.

Mahkeme davayı şike ve çete olarak iki ayrı suçtan incelerken çete suçundan sanıkların suçsuz olduğu kararına vardı.

YILDIRIM'A "ÇETE"DEN, ADALI VE HAVUTCU'YA ŞİKEDEN BERAAT

"Çete kurmak" suçlaması sebebiyle verilen beraat kararları kesinleşirken Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu sanıklar beraat etmiş oldu.

O dönemde Beşiktaş'ın asbaşkanı olan Serdal Adalı ve teknik direktör Tayfur Havutcu için ise "şike"den beraat kararları çıktı.

YILDIRIM'IN ŞİKE DAVASI YENİDEN YARGITAY'DA

Aziz Yıldırım'ın "şike" davasının ise bir kez daha Yargıtay'a taşınması kararı alındığı kaydedildi.

Yargıtay'ın bu konuda da kısa sürede beraatin onayı kararını vereceği belirtiliyor.

Öte yandan yargılamaya konu soruşturmada toplanan delillerin örgüt kapsamında toplantığı değerlendirildiğinde, bunların delil niteliği taşımadığı tartışması da sonlanmış oldu.