Aziz Yıldırım: Bize operasyon yapıldı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, TRT Spor'da yayınlanan Basın Tribünü adlı programa katıldı.

İşte Yıldırım'ın sözleri:

HER ŞEY FETÖ'YE BAĞLANMALI

Yıldırım, "Biz 6 kez şampiyon olduk ama 4 kere şampiyonluğumuz elimizden alındı. Ali Koç her şeyi 3 Temmuz'a bağlamayın diyor. Hayır! Her şeyi 3 Temmuz'a bağlanmalı. Fenerbahçe Başkanı ve yöneticileri hapis yattı" şeklinde konuştu.

G.SARAY MAÇINDA PENALTIMIZ VERİLMEDİ

Yıldırım, Galatasaray maçında penaltıların verilmediğini kaydederken, "Fenerbahçe'nin hakları bu sene çok fazla yendi. Galatasaray maçında 2-3 tane penaltımız verilmedi. 1 tanesi verilse bugün şampiyon Fenerbahçe'ydi. Bülent Yıldırım, 1 tane verse şampiyon Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu çalınıyor ama Aziz Yıldırım ve arkadaşları suçlanıyor." dedi.

FETÖ OPERASYONU 2006'DA BAŞLADI

FETÖ'nün şampiyonlukları çaldığını belirten başkan, "2006'da 16 dakika maç uzatıldı ki, 30 dakika uzatılırdı normal şartlarda. Neler atıldı, borazanlar öttürüldü. Şampiyonluğu bize kaybettirdiler. FETÖ operasyonu orada başladı. Her şey ortada. Eğer Aziz Yıldırım ve arkadaşları olmasaydı Fenerbahçe çok başka noktaya giderdi. Biz hep dik durduk" diye konuştu.

MÜSAADE ETMEDİLER

Haklarının yendiğini vurgulayan idareci, "Bu sene de Fenerbahçe'ye operasyon yapıldı. Bu çocukların hakkı yendi. Yazık değil mi bu çocuklara? Şampiyon olsaydık takım yetersiz diyecek miydi taraftarlar. Şimdi kalitesiz diyorlar takıma. Fenerbahçe takımı çok kaliteliydi ama şampiyonluğa müsaade edilmedi. Her şey hakemlere bağlı" ifadelerini kullandı.