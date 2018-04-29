Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sevilay Yılman'ın Habertürk TV'de yayın hayatına başlayan 'Sevilay Soruyor' programında açıklamalarda bulundu.

İşte o röportajın öne çıkan kısımları:

AİLEME PEK ZAMAN AYIRAMIYORUM

Yıldırım, "Aileme pek zaman ayıramıyorum. İşime de ayıramıyorum. Tüm zamanımı Fenerbahçe'ye ayırıyorum" dedi.

Aziz Yıldırım: Bu yıl Nutuk'u 3 defa okudum - İZLE

FEDERASYON BAŞKANI OLAMAM

Siyaset yapamayacağını söyleyen Yıldırım, "Ben siyaset yapamam, yapamayacağım işlere bulaşmam. Federasyon Başkanlığı da yapamam çünkü ben taraf olurum Fenerbahçe haksız durumda olsa bile Fenerbahçe lehine karar veririm" şeklinde konuştu.

NUTUK'U 3 DEFA OKUDUM

Odasının kapılarını da açan Yıldırım, okuduğu kitaplardan bahsetti. Başkan, "Eskiden tespih kullanıyordum. Cezaevinde kullanıyorduk. Üç defa bu sene içinde 'Nutuk'u okudum. Anlatıyor, bir yere atıfta bulunuyor. O atıfında ne demek istediğini çözüyorum. En çok sevdiğim şair; Nazım Hikmet. Rahmi Bedri'yi de severim.'' dedi.

Beslediği güvercinlerin olduğu bölümü de gösteren Yıldırım, 200 tane güvercin beslediğini söyledi.