Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, 67 yaşına bastı.

Bu mutlu gününde Yıldırım'ı yalnız bırakmayan sevenleri, eski başkana bir doğum günü kutlaması düzenledi.

ÖZAT'IN DERBİ ANISI

Geceye katılan isimlerden biri olan eski Fenerbahçe futbolcusu Ümit Özat, Galatasaray'ı 4-0 yendikleri maçtan önce Aziz Yıldırım'la aralarında geçen bir anısını anlattı.

Özat, derbiden bir gün önce Aziz Yıldırım'ın kendisini çağırdığını belirterek şöyle konuştu: "4-0'lık Galatasaray maçını izleyin. 4. golden sonra Aziz Başkan'ın şeref tribününde yaptığı bir hareket var. O hareketin anısını anlatayım. Beni yanına çağırdı Galatasaray maçı öncesinde, kül tablasını vurdu ve bu Hasan Şaş seni sahaya gömer dedi. Ben de yarın bakarız Başkanım dedim. Maçta dördüncü golün asistini yaptım, oradan Başkan gitmiş Ali Abi'ye 'Görüyor musun gazı yiyince nasıl oynuyor' demiş."

Aziz Yıldırım doğum gününü kutladı - İZLE



Ümit Özat, anısını anlattıktan sonra şarkı da söyledi.

Öte yandan Aziz Yıldırım, arkadaşlarıyla birlikte 'Mihriban' türküsünün Fenerbahçe'ye uyarlanmış versiyonunu söyledi.