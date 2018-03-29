Aziz Yıldırım: Doktorlar başkanlık yapabilirsin dedi

Fenerbahçe, tarihinin en kritik seçimlerinden biri 2-3 Haziran'da gerçekleşecek. Bu zorlu yarışta Aziz Yıldırım ve Ali Koç yarışacak. İki başkan da çalışmalarını hızla sürdürüyor.

AZİZ YILDIRIM: "BAŞKANLIK YAPABİLİRİM"

İzmir'de '3 Temmuz ve FETÖ Kumpaslarının Bilinmeyenleri' konulu panele katılan Aziz Yıldırım, konuşma yaptığı sırada ilginç bir soru aldı. Üyelerden birinin, "Sağlığınız nasıl?" şeklindeki sorusuna Yıldırım, "Check up yaptırdım. Doktorlar, '3 yıl daha başkanlık yapabilirsin' dediler" sözleriyle cevap verdi.

ZONA HASTALIĞI İDDİASI VARDI

Aziz Yıldırım'ın aşırı stres nedeniyle Zona hastalığına yakalandığı ve bu yüzden evinde yoğun bir şekilde tedavi gördüğü iddia edilmişti.





ZONA HASTALIĞI NEDİR?

Zona hastalığı; insanın gövde bacak ve yüz derisinde, sinirler boyunca birtakım ağrılı fiskelerin dökülmesi biçiminde kendini gösteren, mikroplu bir deri hastalığı.

Su çiçeği hastalığına sebep olan ''Varicella zoster'' adlı virüsün meydana getirdiği sinir iltihabıdır.

